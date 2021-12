Participe dos grupos de WhatsApp do Portal O Dia e receba notícias no seu celular

Você quer receber as notícias doPortal O Dia mais rápido no seu celular? Então participe agora mesmo de um dos nossos grupos no WhatsApp. Em breve, disponibilizaremos o acesso no Telegram.



Envie essa matéria para o seu amigo no WhatsApp



WhatsApp facilita acesso às notícias do Portal O Dia. .Foto: Assis Fernandes/ODIA

A ideia é que em ambos os grupos você receba, quase que instantaneamente, todas as notícias, artigos, reportagens especiais e vídeos que forem publicados pelo nosso site ou pelo nosso canal oficial no YouTube. Também vai ser uma forma de você entrar facilmente em contato com a gente. Ambos os grupos possuem vagas, então aproveite! Clique abaixo para participar dos grupos de notícias:

· Clique aqui para acessar o nosso grupo de WhatsApp.

Ao entrar em um de nossos grupos, saiba que seu número ficará visível para outros participantes. Nunca compartilhe senhas e código de segurança do aplicativo para desconhecidos. Em hipótese alguma a equipe do Portal O Dia vai solicitar essas informações a você. Ou seja, fique atento a possíveis golpes! Recomendamos que você não permita que sua foto e seu nome sejam vistos por pessoas que não estão na sua lista de contatos.

Em caso de dúvida ou sugestão entre em contato conosco através do número (86) 9-8190-9900.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no