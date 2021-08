Parte de estádio desaba e jogo do 4 de julho quase termina em tragédia no Maranhão

Por pouco a partida entre 4 de Julho e Imperatriz, válida pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, não terminou em tragédia na tarde do último sábado (28). Uma intensa chuva na cidade de Imperatriz, sudoeste maranhense, derrubou a da cobertura da arquibancada do estádio Frei Epifânio d’Abadia. A estrutura metálica caiu justamente em cima do banco de reservas onde estavam os jogadores do 4 de julho, por sorte o elenco da equipe de Piripiri havia deixado o banco com medo do temporal que caia na cidade. Apesar do susto não houve feridos e a partida foi encerrada aos 30 minutos com o resultado de 0 a 0.

Em entrevista à imprensa maranhense o zagueiro Gilmar Bahia comentou os momentos de pânico e tranquilizou os familiares.

"Foi um desespero para sair de campo. Tranquilizar nossos familiares não aconteceu nada, mas o estádio ficou destruído. Pulei bati as costas, o alambrado estava vindo para cima de nós, mas todos saíram ilesos, mas foi um desespero.", afirmou o atleta.

Com o empate sem gols o gavião de Piripiri está classificado para a segunda fase da Série D e continua sua luta pelo acesso, porém o Imperatriz ainda aguarda uma decisão da CBF para definir se a partida será encerrada ou não. Em nota a equipe maranhense explicou o ocorrido e revelou que já trabalha para buscar uma solução para a partida. Veja a nota na íntegra.

"A Sociedade Imperatriz de Desportos vem a público comunicar que a partida diante da equipe do 4 de Julho foi paralisada devido a uma forte ventania, que infelizmente abalou a estrutura do nosso Frei Epifânio, fazendo com que uma parte da cobertura desabasse. Informamos também que ninguém se feriu. Todos estão bem e o estádio já foi isolado.

A partida foi paralisada aos 30 minutos e 48 segundos do segundo tempo, e o acontecimento foi relatado na súmula. Segundo o árbitro da partida, o mesmo não poderia encerrar o jogo, pois a paralisação aconteceu devido a uma causa natural. Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vetaram qualquer possibilidade da partida ter continuidade no Frei.

Ambas a equipes já entraram contato com o departamento de competições CBF, para que a confederação analise as possibilidades de continuidade ou não da partida.

Quando tivermos mais informações, informaremos a todos.

A Diretoria"



Foto: Reprodução Twitter oficial 4 de julho



















