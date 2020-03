Parques ambientais são fechadas por tempo indeterminado

Os parques ambientais e as demais áreas públicas de recreação, lazer e práticas esportivas de Teresina estão fechados por tempo indeterminado. A suspensão do funcionamento desses espaços é uma das medidas urgentes de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), asseguradas por meio do Decreto Municipal 19.540, assinado pelo prefeito Firmino Filho neste sábado (21).



Os parques administrados pelo município, como o Parque da Cidade, Cidadania, Matias Matos, Macaúba, Jardim Botânico, Encontro dos Rios e Lagoas do Norte estão com suas atividades suspensas. Também estão fechados os complexos, centros integrados, de treinamento e de iniciação ao esporte, como o Parentão, São Joaquim, CIE Professor Carlos Said, e qualquer outro equipamento que exerça fins de lazer e recreação não podem abrir até segunda ordem.

O fechamento desses locais é mais um reforço para enfrentar a situação de calamidade pública reconhecida oficialmente (Decreto Nº 19.537) na sexta-feira, 20, pelo chefe do Executivo Municipal.

“Estamos recorrendo a todas as estratégias possíveis e indispensáveis de segurança e saúde para barrar a alastramento dessa doença. Então é imprescindível que a população colabore e fique em casa o máximo possível. São medidas difíceis, mas que visam unicamente garantir benefícios coletivos, pois estamos tratando de vidas”, pontua o secretário da SEMAM, Olavo Braz.

Todas as medidas que têm sido adotadas pelo município seguem as recomendações de órgãos governamentais e de organizações internacionais de saúde pública, cuja regra principal é manter somente os serviços essenciais e promover o isolamento social para controlar o avanço da propagação do vírus.

Da Redação