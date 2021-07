Parque Zoobotânico de Teresina reabre ao público na sexta (11) após ampla reforma

O Parque Zoobotânico de Teresina será reaberto na próxima sexta-feira (11) para a visitação do público. O espaço estava fechado tanto por conta das restrições higiênicas em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) como também devido a ampla reforma e revitalização que sua estrutura passou nos últimos meses.

(Foto: Moura Alves/Semam)

Diversos pontos do espaço, administrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR-PI), foram melhorados para dar mais conforto aos visitantes, como a Ilha dos Macacos, completamente restaurada. “É uma das áreas mais bonitas e procuradas pelas pessoas que visitam o zoobotânico”, afirma a secretária Sádia Castro.

Sádia Castro (Foto: Elias Fontenele/ODIA)

Os horários de funcionamento do parque e as taxas de visitação serão os mesmos, das 8h às 17:30h e pagamento de R$ 1,00 para crianças a partir de sete anos e R$ 2,00 para adultos adultos. Não haverá cobrança para pessoas que usam o local para a prática de atividade física entre 5h e 8h.

As trilhas do parque, que também contará com novos banheiros públicos e conexão à internet, serão reabertos. Os quiosques para comercialização de comida e bebida aos visitantes foram vistoriados e irão funcionar seguindo todas as orientações dos órgãos de vigilância sanitária, para dar mais tranquilidade e segurança aos excursionistas.

(Foto: Moura Alves/Semar-PI)



“Muitas crianças não retornaram ao ensino presencial e, até mesmo as que retornaram, já estão na proximidade do período de férias, então esses passeios em meio a natureza, a realização de piqueniques e o brincar livre, tornam-se ainda mais importantes”, destaca Castro, que ainda pontuou outras melhorias no local.

Além da alimentação e manutenção do cuidado com a saúde dos bichos, a Semam renovou as áreas administrativas, o ambulatório e os alojamentos de pesquisadores. A Polícia Militar Ambiental do Piauí também terá uma base fixa no Parque Zoobotânico de Teresina, que adotará um protocolo específico de combate a Covid-19.

(Foto: Moura Alves/Semar-PI)



“Só vamos admitir a entrada de pessoas até um determinado limite, para que seja possível manter o distanciamento. Temos uma área gigantesca, que vai ser boa, especialmente para os pais que estão com as crianças em casa. Entendemos que a reabertura do zoobotânico é também uma condição de saúde pública, um espaço onde as crianças podem, se mantendo os protocolos de distanciamento, se divertir com tranquilidade”, avalia a gestora.

Além de aguardar a conclusão de outros serviços, como a reforma dos recintos e o recapeamento da pista, a SEMAR-PI ainda discute parcerias de cooperação técnica com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e com a Universidade Federal do Piauí (UFPI).

