Parnaíba Shopping tem programação especial durante as férias de julho

Curtir as férias no litoral é uma tradição dos turistas e o Parnaíba Shopping, o maior centro de compras, lazer e entretenimento da região, traz uma programação especial voltada para quem busca diversão, humor, música, teatro e os melhores serviços em um mesmo lugar.



Em sua programação, os eventos serão todos gratuitos, dando um enfoque maior para a criançada. Entre eles, turmas de oficinas de slime, febre entre a turminha, que será ministrada por Kamyle Veras, de apenas 11 anos de idade. As crianças poderão fazer sua própria massinha de modelar e ver a mágica acontecer. Entre as diversas possibilidades, o slime é uma atividade terapêutica, pois faz com que os pequenos exercitem a paciência e estimulem a imaginação, desenvolvendo o raciocínio, visão, entre outras funções.

As peças teatrais ficarão por conta da Companhia Mais Brava e pelo Coletivo Cabaça, que também estará à frente de oficinas e atividades esportivas durante todo o mês. Os espetáculos “Paradas de Palhaço”, “O feio que bonito lhe parece” e “Mimom” estão agendados e serão distribuídos todo o mês.



Foto: Divulgação

A Cia. Mais Brava atua desde 2013 realizando oficinas e espetáculos para o público adulto e infantil. Já o Coletivo Cabaça é um grupo que trabalha com o Parnaíba Shopping desde a sua inauguração, desenvolvendo nos domingos um espaço lúdico, focado na criança, mas que estimula a família a participar brincando junto.

Música e humor

Artistas e bandas locais poderão mostrar o seu talento, uma vez que a praça de alimentação do shopping será o palco para grandes repertórios musicais. Nomes como Attrevo, Júnior Vieira, Tammy Félix, Setor Norte, Portinari Acústico e Betto Maya estão confirmados na agenda de julho e levarão música todos os fins de semana.

O humorista Tirullipa pousa na cidade de Parnaíba, após três anos de sua última apresentação, com o novo show “Se você não for só você não vai”. Conhecido como o “Rei das Paródias”, Tirullipa promete arrancar gargalhadas do público e se apresentará no dia 20 de julho, no estacionamento externo do Parnaíba Shopping, a partir das 21h.

Como um verdadeiro showman, Tirullipa leva ao palco um humor sincero e puro, seja através de suas piadas, caracterizações ou peças de famosos palhaços circenses, gerando ao público emoções nostálgicas que provocam dores na barriga de tanto sorrir.

Isabela Lopes - Jornal O Dia