Parnaíba ganha biblioteca-trem com mais de mil livros

A cidade de Parnaíba, foi presenteada com a ‘Biblioteca-Trem Maria Dilma Ponte de Brito’, contendo um acervo com mais de mil livros. A inauguração foi realizada ontem (29), pelo primeiro vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Valdeci Cavalcante e pelo presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac no Piauí, Denis Cavalcante.

A iniciativa é do Serviço Social do Comércio (Sesc) e homenageia a parnaibana Maria Dilma, que é professora, poetisa e escritora, além de membro da Academia Parnaibana de Letras (APAL). "É uma alegria inaugurar essa biblioteca que é inédita no país: a primeira sobre trilhos. Esse espaço vai facilitar o acesso aos livros e fomentar a educação e a leitura, homenageando uma grande intelectual parnaibana que é a Maria Dilma", afirmou Valdeci Cavalcante.

Maria Dilma agradeceu a homenagem e lembrou a importância dos livros. "Os livros são alimentos da alma. Eu, que sempre fui frequentadora de bibliotecas, nunca imaginei que um dia teria uma com meu nome. Agradeço a oportunidade de representar um espaço que, além de formar novos leitores, também vai preservar a cultura de nossa cidade", disse

A biblioteca funcionará de terça a sexta-feira, das 16h às 20h, e aos sábados e domingos das 16h30 às 20h30. O acervo conta com 1.080 livros, contendo títulos da literatura infanto-juvenil, infantil e de autores paraibanos. Entretanto, devido a pandemia, inicialmente, o acesso à biblioteca será reduzido.



