Parnaíba e Luís Correia têm abastecimento de água reduzido nesta segunda (27)

As cidades de Parnaíba e Luís Correia, no litoral piauiense, terão o abastecimento de água reduzido durante toda esta segunda-feira (27). Um dos destinos mais procurados nas festas de réveillon no estado, estas duas cidades têm recebido nos últimos dias um maior contingente de pessoas, o que demanda mais robustez do sistema de abastecimento e também a correção de eventuais falhas na rede de distribuição.





Em comunicado oficial, a Águas e Esgotos do Piauí (Agespisa), que responde pelo serviço na região, informou que o fornecimento de água em Parnaíba e Luís Correia será reduzido em 50% no dia de hoje para corrigir um vazamento em uma adutora de água bruta de 500 milímetros. A redução já começou por volta das 7h e deve seguir até as 16h.

A previsão, segundo a empresa, é que a capacidade do abastecimento de água nas duas cidades seja retomada após a conclusão dos serviços e de forma gradual.

