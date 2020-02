Paralisação de ônibus é suspensa após reunião na Secretaria de Segurança

A paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina, prevista para acontecer nesta sexta-feira (28), foi suspensa pela categoria após uma reunião entre autoridades de segurança pública do Piauí, membros do sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut), Strans e funcionários da Prefeitura de Teresina na manhã desta quinta-feira (27) na sede Secretaria de Segurança.



Foto: Arquivo O Dia.

Segundo o secretário de segurança, Fábio Abreu, uma das medidas adotadas para suspensão da paralisação foi a garantia do aumento de ação ostensiva da polícia e implantação do botão do pânico nos coletivos pelo Setut.

“O que ficou acordado da nossa parte em termos de ações preventivas, foi a retomada do aumento de ações ostensivas da Polícia Militar, um pedido ressaltado pelo próprio sindicato sobre a redução do efetivo. Então vamos retomar com essas ações ostensivas. Buscamos também junto ao Setut a implantação do botão do pânico, que receberemos essa resposta até a próxima quinta-feira. As ações de segurança começam a partir de hoje focadas na segurança de quem usa o transporte público na Capital”, disse.

Foto: Arquivo O Dia.

De acordo com o coronel Márcio, da Força Tática, a partir de hoje blitzes reforçaram a fiscalização nos principais corredores de ônibus em Teresina com objeto de inibir ações criminosas. Os agentes farão revistas aos passageiros.

“A partir de hoje vamos intensificar as blitzes em todos os corredores de circulação dos coletivos, principalmente nas zonas onde aconteceram os assaltos. A ideia é trabalhar de forma integrada para monitorar e prender os criminosos. Portanto, as blistz vão parar os ônibus, revistar as pessoas, e, em casos suspeitos passageiros terão que descer do coletivo. Nesse sentido precisamos do entendimento da população para entender que em algum momento vamos incomodar um pouco, mas será para o bem comum”, disse.

O presidente do Sintetro, Fernando Feijão, explicou que a principal reivindicação da categoria durante a reunião foi a segurança. Com as ações, o sindicato espera que haja redução na violência dentro dos ônibus na Capital.

“Tivemos uma reunião produtiva, esperamos que com essas ações tenhamos paz no transporte público. Temos um número de 2 assaltos por dia nos coletivos, é muita coisa. A gente suspendeu a paralização até o dia 05 do próximo mês, tudo vai depender de algumas outras ações que precisam ser tomadas daqui pra frente. Então vamos avaliar e aguardar, se não depois do dia 05 pode ser que aconteça”, finalizou.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia