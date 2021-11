Para Florentino, alta de casos e variante reforçam a continuidade do uso da máscara

O aparecimento da variante Ômicron e alta de casos de Covid-19 registrada em algumas regiões do Piauí reforçam para a continuidade da exigência do uso de máscara em todos os ambientes do estado, justificou o secretário de Saúde, Florentino Neto. A declaração acontece após o mais novo decreto estadual manter o uso do item de proteção e restringir eventos no final do ano.

“Embora tenhamos a sensação de que a pandemia está arrefecendo, ainda estamos em um patamar alto de casos. Não podemos baixar a guarda e precisamos incentivar medidas restritivas. Só com isso vamos frear a transmissibilidade e esse ambiente favorável ao vírus e suas variantes”, disse o secretário.

As tratativas para a liberação do uso de máscara no Piauí ganharam força após o vizinho estado do Maranhão tornar facultativo o uso do equipamento de proteção em espaços abertos do estado. No Piauí, antes dos casos suspeitos da variante, o governador Wellington Dias já havia citado a possibilidade de desobrigar a máscara no Natal.

“Temos que ter muita cautela nesse momento com o aparecimento da variante ômicron, que tem colocado em alerta as autoridades de saúde do mundo inteiro”, reforçou Florentino ao lembrar da necessidade do avanço da vacinação e do retorno para a segunda e doses de reforço.

De acordo com dados da Fiocruz, o Piauí tem 240.376 pessoas que receberam a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, mas não retornaram aos postos para completar o ciclo vacinal. Desde o início da pandemia, o Piauí soma 7.185 mortes e 331.371 de casos confirmados.

