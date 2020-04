Para evitar visitas e coronavírus, idoso interdita calçada de casa no Piauí

Quem tentar visitar o seu Justino, 89 anos, morador do bairro Santa Luzia, na cidade de São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí, não passará da calçada, isso porque vai encontrar a casa interditada. Uma estrutura formada por ferro e fita para isolamento foi a maneira que o idoso encontrou para evitar o tradicional entra e sai de pessoas de sua residência e, consequentemente, o risco de contrair o novo coronavírus.

Se a visita insistir, uma placa na parede com a mensagem “Proibido visita por causa de idoso” reforça a necessidade do isolamento. A medida chamou atenção do morador Lucas Parente, que resolveu registrar o inusitado e postar em suas redes sociais. “Com ajuda dos filhos, a entrada de sua casa foi completamente isolada com fitas. “Povo gostava de sentar em minha calçada e eu vi que não ia dar certo”, disse seu Juscelino aos risos”, escreveu Lucas.

Justino montou a estrutura com a ajuda dos filhos (Foto: Lucas Parente)

A atitude logo ganhou o apoio dos internautas. “Está certo senhor, tem que valorizar a vida, com fé em Deus tudo isso vai passar é logo logo o senhor vai estar sentado na sua calçada”, parabenizou uma mulher. A medida também foi recomendada para pessoas que se incomodam com os vizinhos na porta de casa. “Olha uma ideia para vizinho não sentar na calçada pra conversar”, disse outro internauta nos comentários.

Placa explica porque está proibida a entrada de pessoas na residência (Foto: Lucas Parente)

Os números

O município de São Raimundo Nonato tem 18 casos confirmados de Covid-19. Em todo o Piauí, já são 364 casos e 20 óbitos. Por outro lado, 114 pessoas que estiveram internadas por causa do novo coronavírus receberam alta médica no estado.

São Raimundo Nonato é um dos municípios piauienses que recebe uma pesquisa do Governo do Estado para aumentar a capacidade de testagem e saber os números reais de infecção do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o município recebeu também uma ambulância equipada com UTI para casos de Covid-19

Otávio Neto