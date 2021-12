Papai Noel dos Correios: cartinhas podem ser adotadas até sexta (17)

A Campanha Papai Noel dos Correios 2021 está se aproximando da reta final. Quem ainda não adotou as cartinhas, pode escolher alguma e entregar o presente até sexta-feira, 17 de dezembro. Em Teresina, os presentes podem ser entregues em três agências dos Correios: na Agência Central, na Agência da Presidente Kennedy e na Agência do Monte Castelo.



Este ano, a campanha será em formato híbrido, ou seja, físico e online. O envio e a adoção das cartas podem ser realizadas pessoalmente – nas agências participantes e nas casas do Papai Noel, e também no Blog do Noel. Estão disponíveis para adoção milhares de cartinhas emocionantes, escritas por alunos matriculados em escolas públicas, até o 5º ano, e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Para a adoção online, basta acessar o blog da campanha, clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. É necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. A iniciativa também contempla cartinhas enviadas por crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Corrente do bem

Ao longo dos mais de 30 anos da campanha, mais de seis milhões de cartinhas foram atendidas em todo o Brasil. Na edição de 2020, totalmente online, cerca de 100 mil cartas foram disponibilizadas na internet, sendo que 75% delas foram adotadas. Este ano, mais de 209 mil cartas estão disponíveis para adoção, na internet e nas agências participantes.



As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações sobre a campanha estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/



Endereços:

- Casa do Papai Noel, na Agência Central: Av. Antonino Freire, 1407, Centro;

- Agência Presidente Kennedy: Av. Presidente Kennedy, 2031, Horto;

- Agência Monte Castelo: Av. Valter Alencar, 1940, Monte Castelo.

