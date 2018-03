Pane elétrica paralisa produção de água em Esperantina

Depois do forte temporal ocorrido na tarde dessa quinta-feira (22), em Esperantina, localizada a 182 quilômetros ao norte de Teresina, a produção de água na Estação de Tratamento da cidade está paralisada por causa de uma pane elétrica no sistema de captação de água bruta.

A Agespisa informa que, em razão da pane, a cidade está desabastecida nesse momento. Uma equipe de técnicos da companhia se deslocou para Esperantina e já está no local trabalhando desde as primeiras horas da manhã. O serviço conta com o apoio de técnicos da Eletrobrás.

Rio Longá, na cidade de Esperantina

Ainda não há previsão para a retomada do abastecimento.

Da Redação