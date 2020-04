Pandemia: empresas usam meios digitais para se manterem ativas

Durante o período de isolamento social, necessário para diminuir a proliferação do vírus da Covid-19, muitas empresas tiveram que fechar suas portas enquanto outras estão tendo que se adaptar a uma nova rotina e encontrar soluções para a sobrevivência do negócio.

A internet tem sido uma das principais saídas para as empresas que continuam atuando nesse momento de pandemia, tendo como um dos seus aliados as redes sociais. Já que é através delas que os donos de pequenos e médios negócios estão conseguindo chegar até seu consumidor. “No momento em que todos estão em casa, as redes sociais têm sido a forma que as pessoas usam para se manter conectadas com o restante do mundo. É por meio delas também que é possível fazer compras, trabalhar de home office e, no caso das empresas, de se manterem abertas e em contato com seus clientes”, explica a jornalista e consultora de marketing de conteúdo, Samanta Petersen.



“No momento em que todos estão em casa, as redes sociais têm sido a forma que as pessoas usam para se manter conectadas com o restante do mundo", explica Samanta - Foto: Divulgação



É o caso da fisioterapeuta Juliana Probo que é proprietária de um estúdio de Pilates desde 2001 e que teve que suspender as atividades presenciais desde o mês de março. Para não parar totalmente suas atividades, elas e os demais professores de Pilates do empreendimento começaram a dar aula de forma online. Como nem todos são adeptos das tecnologias, alguns fazem aula pelo whatsapp, enquanto outros utilizam aplicativos específicos para videoconferência.

"A prática de uma atividade física é essencial para manter a imunidade e para manter o corpo em atividade durante esse período necessário de isolamento social. Dentre as vantagens de fazer uma atividade acompanhada de forma online está a presença física do profissional que vai orientar cada aluno de forma personalizada e levando em consideração as demandas e limitações de cada um", explica a fisioterapeuta.

Outra empresária que teve que aderir ao mundo digital foi Isabela Rocha, dona de uma padaria localizada na Zona Leste da capital. Mesmo já possuindo página nas redes sociais, ela não estava inscrita em nenhum aplicativo de entrega de comida pela internet. "Antes não fazíamos nenhum tipo de entrega. Agora estamos funcionando com serviço de delivery próprio, no qual a pessoa entra em contato pelo whatsapp, nós enviamos o cardápio, ela escolhe e mandamos entregar. Além disso, também estamos em um aplicativo próprio de delivery", destaca Isabela.



Padarias agora também passam a funcionar em aplicativos de entrega de comida - Foto: Divulgação

E estas foram apenas algumas das mudanças que a empresária da área da panificação teve que fazer. Ela agora trabalha em horário reduzido, diminuiu o número de funcionários no dia a dia, assim como o cardápio. Ademais, foram implementadas todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde.

Jornal O Dia