Paixão de Cristo de Floriano será transmitida ao vivo neste domingo (11)

Um dos maiores espetáculos religiosos do País, a Paixão de Cristo encenada na cidade de Floriano-PI acontecerá, neste domingo (11), em novo formato. Devido à pandemia do coronavírus, o evento será transmitido ao vivo, a partir das 20h, pelo YouTube, no canal UFOPIAUI. Na cidade cenográfica, estarão presentes apenas os atores e a equipe técnica respeitando todos os protocolos de biossegurança exigidos devido à Covid-19. Danilo Sacramento, grande nome da dramaturgia brasileira, faz parte do elenco e dará vida a Pôncio Pilatos.

De acordo com o diretor do Grupo Escalet de Teatro, Cesar Crispim, a mudança de formato foi necessária para dar vida ao espetáculo em meio à conjuntura atual; além de oportunizar a todos que estão em casa uma mensagem de esperança, amor e fé por meio da arte. “Essa é uma forma de suavizar o ambiente familiar em um momento de tantas tensões, como é o atual contexto de enfrentamento ao coronavírus em todo o Brasil. É também uma maneira de transmitir conforto, paz e esperança a todos que nos assistirão, relembrando que esta situação vai passar”, pondera.

Para a realização do evento, o Grupo Escalet de Teatro, que há mais de 25 anos conta a história do maior homem da humanidade, está seguindo todas as restrições indicadas pelas instituições oficiais de saúde, como o uso de máscaras, de álcool em gel, distanciamento social, bloqueio de entrada de pessoas sintomáticas e apenas um terço do elenco que encenava nas últimas apresentações se fará presente na edição 2021. “Nossos esforços para realizar a Paixão de Cristo este ano levam em consideração que a arte e a cultura, de maneira geral, têm o importante papel de retirar, ou pelo menos aliviar, os sentimentos negativos provocados pelo isolamento social”, reforça Cesar Crispim.

O espetáculo é realizado pelo Grupo Escalet de Teatro com apoio da Prefeitura Municipal de Floriano, Prêmio Maria da Inglaterra, Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, Governo do Estado do Piauí, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e Governo Federal.

