Paixão de Cristo de Floriano completa 25 anos e contará com 350 atores

Foi lançada oficialmente nesta terça-feira (10) a 25ª edição da Paixão de Cristo de Floriano. O evento aconteceu às 09h, no auditório da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí (Seult).



A apresentação será realizada nos dias 10 e 11 de abril, no Teatro Cidade Cenográfica, sempre às 20h, com entrada franca, em Floriano, e espera contar com um público de dez mil pessoas de todas as idades e religiões.

Segundo a organização, o espetáculo contará com 350 atores que atuarão em 20 cenas que contam a história de Jesus do batismo à ressurreição. Entre os atores desta edição está Kadu Moliterno, que ficou conhecido pelos episódios da série Armação Ilimitada, da Rede Globo, e pelas novelas, O Dono do Mundo, Renascer e Malhação. Ele irá interpretar o rei Herodes Antipas, da Galileia.

Dramaturgo César Crispim e Kadu Moliterno em visito ao Sistema O Dia de Comunicação. Foto: Elias Fontelene.

“Eu vou comemorar meus 50 anos de carreira interpretando Herodes Antipas, que é um personagem muito diferente de tudo que eu já fiz e, sem dúvidas será um grande desafio. Quem for lá nos dias 10 e 11 verá um Kadu, fazendo um personagem difícil, vilão, complicado, e ao mesmo tempo, vou estar muito feliz em cenas, pois vou estar falando para mais de 10 mil pessoas em um espetáculo tão grandioso como a Paixão de Cristo”, conta.

Além do ator Kadu Moliterno, a apresentação contará com Raphael Viana, Ana Cecília Costa e Miguel Rômulo. O diretor do projeto e dramaturgo César Crispim contou ao PortalODIa.com que é a fé que leva as pessoas ao espetáculo. Mudanças no texto, cenas e figurinos também são algumas das formas de atrair o público para o espetáculo.

“Todos os anos fazemos essas mudanças para atrair o público. Mas eu acredito que o que move mesmo as pessoas é a fé. É a fé que leva as pessoas a Paixão de Cristo para reviver esse momento tão importante que é Semana Santa, reviver a história do maior homem que já teve na terra”, disse.

A Paixão de Cristo de Floriano é uma das encenações mais tradicionais do Piauí. Sucesso de público, o evento pauta a inter-religiosidade e seu texto apresenta os ensinamentos deixados por Jesus Cristo à toda humanidade.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia