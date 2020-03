Paixão de Cristo de Floriano 2020 é adiada por causa do coronavírus

A organização da Paixão de Cristo de Floriano 2020 usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para informar que o espetáculo foi adiado em razão das recomendações do Governo do Piauí para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19). Ainda não há uma nova data para a realização do evento.

O espetáculo, que conta a história de Jesus do batismo à ressurreição, estava previsto para acontecer nos dias 10 e 11 de abril, no Teatro Cidade Cenográfica, em Floriano, Sul do Piauí.

Entre os atores confirmados estavam Kadu Moliterno, Raphael Viana, Ana Cecília Costa e Miguel Rômulo. Segundo a organização, o espetáculo contará com 350 atores que atuarão em 20 cenas.

O evento, que está em sua 25ª edição, é aberto ao público e acontece ao ar livre.



Foto: Reprodução Instagram.





Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia