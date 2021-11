O professor Lailson Silva, pai da estudante Yasmin Elana, foi um dos pais que não abriram mão de acompanhar os filhos aos locais de aplicação de prova no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Visivelmente emocionado, o pai da estudante falou ao O Dia sobre as dificuldades enfrentadas pela filha para conseguir se preparar para o vestibular.

Com a suspensão das aulas presenciais, muitos alunos precisaram arrumar novas formas de continuar se preparando para o exame. Foi o caso da jovem que, com a ajuda do pai, reforçou os estudos em casa para conseguir a tão sonhada aprovação para o curso de Medicina.

Foto: Jailson Soares/O Dia

"Com a pandemia foi um ano muito difícil, mas a gente conseguiu chegar aos trancos e barrancos. Não só pela pandemia, a gente já vem se preparando, tem todo um investimento. Por isso, a gente tenta manter a tranquilidade, mas é impossível. Eu deposito muita confiança no que ela vai fazer e com fé em Deus vai dar tudo certo", disse Lailson.

Com apenas 17 anos, a jovem já participou de outras duas edições do exame como trainee. Este ano, o professor relata que usou a sua experiência com a sala de aula para ajudar na preparação da filha, além de passar tranquilidade para a hora da prova. "Eu sou professor e sei da importância. No papel de pai, a gente fica assim um pouco nervoso, mais do que o próprio candidato, porque eu também passei por isso e consegui minha formação. Procurei passar calma para ela", finalizou.