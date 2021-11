Padre investigado por abuso sexual morre em Bom Jesus

Morreu, neste domingo (07), o padre José Alves de Carvalho, de 43 anos, pároco da Diocese de Bom Jesus. O padre foi encontrado morto na residência paroquial, onde morava em Bom Jesus. Em nota, a diocese do município confirmou o falecimento do reverendo.

O velório e sepultamento do padre ocorreu em Monte Alegre do Piauí, sua cidade natal. Até o momento não há informações sobre o que teria causado a morte do reverendo. "A Diocese de Bom Jesus, entristecida pela perda de um de seus amados filhos, se solidariza, com os familiares, amigos e paroquianos de São Pedro Apóstolo, em Bom Jesus-PI, por tão grande perda e pede a todos orações. Guardaremos para sempre em nossos corações as suas memórias, sua amizade e o seu sorriso aberto", diz a nota da diocese, assinada por Dom Marcos Antonio Tavoni.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O padre era investigado por suposto abuso sexual contra uma adolescente de 14 anos. Diante da denúncia, a Diocese de Bom Jesus decidiu suspender o padre do exercício de seu ministério até o final das investigações. A informação havia sido divulgada pela Igreja no último sábado (06).

Segundo a nota publicada sobre a denúncia de abuso sexual, a diocese informou que tomou conhecimento dos fatos através da mídia e que o padre ainda não havia sido notificado pela justiça e não tinha conhecimento oficial das acusações. Ainda de acordo com a Igreja, uma comissão interna da Diocese formada por peritos, profissionais relacionados ao assunto, será instaurada para o acompanhamento do Processo Canônico, investigativo e assistência à família envolvida.

"A Diocese se colocará sempre ao lado da justiça, colaborando com as autoridades civis na elucidação do caso, para o bem da suposta vítima, do sacerdote em questão, dos demais envolvidos e da própria Igreja. A Nunciatura Apostólica será comunicada oficialmente, para o acompanhamento do caso e para encaminhamento dos desfechos", comunicou.

Por meio de nota, Dom Marcos, bispo da Diocese de Bom Jesus, lamentou a repercussão dos fatos e manifestou toda sua solidariedade com o sofrimento dos envolvidos. “Sinto e sofro, com a família envolvida, a dor de todos, principalmente, dos pais; pois como Bispo, cada padre é para mim como verdadeiro filho e nenhum pai quer que o filho se perca”, concluiu o bispo.

Confira as notas divulgadas pela Diocese de Bom Jesus:

NOTA DE FALECIMENTO - Diocese de Bom Jesus do Gurguéia - 08/11/2021