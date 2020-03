Pacientes renais precisam de doação para casa de apoio

"As orientação neste período de pandemia, é que todos possam ficar em casa, mas nos os pacientes renais, temos que sair de casa para fazer o tratamento, três vezes na semana. Pois os pacientes que ainda não fizeram transplantes tem que fazer hemodiálise", explica o professor Luiz Filho, presidente da Associação dos pacientes renais do Piauí (APREPI), que assim como outras entidades do estado precisam de apoio da sociedade para funcionar.

A APREPI tem uma casa de apoio aos pacientes renais onde oferece alimentos, atendimento psicológico, acompanhamento nutricional e serviço social, que estão parados por causa da pandemia. Mas a ajuda com alimentos não pode parar. tem que pacientes que necessitam dessas doações feita pela comunidade.



Pacientes renais precisam da doação de alimentos para casa de apoio. Arquivo Pessoal



"Nos pedimos que as pessoas que faziam as doações que mantenham, se puderem. Pois a casa de acolhimento é mantida com ajuda da sociedade e depois da pandemia nos não recebemos mais apoio.Precisamos de alimentos para casa e para outras pessoas que necessitam", diz Luiz Filho.

Além de alimentos, a associação também aceita roupas para bazar, roupas de cama e materiais de limpeza. Para fazer qualquer doação basta entrar em contato com a ABREPI através das redes sociais ou pelo telefone (86) 98866-8227/ (86) 988159568.

Quem deseja ajudar com algum valor em dinheiro, pode realizar o depósito ou transferência para a conta da Caixa Econômica Federal: Agência:3828, Operação:003,Conta 914-2.

Sandy Swamy