Pacientes esperam atendimento em chão ensanguentado de hospital

Um vídeo que está circulando pelas redes sociais mostra uma situação caótica no Hospital Regional Justino Luz, no município de Picos. As imagens gravadas por uma pessoa não identificada mostra pacientes deitados nos corredores da unidade de saúde esperando atendimento. No chão do hospital há várias manchas de sangue.

Logo no início da filmagem, é possível ver duas pessoas deitadas em cima do material que estaria sendo usado na reforma do hospital, do lado de fora da unidade. Em seguida, aparece um homem de camisa vermelha deitado no corredor do hospital, provavelmente esperando por atendimento médico, ao seu lado é possível ver várias manchas de sangue no chão.





Outro paciente com a cabeça enfaixada está deitado em cima de papelões. Uma das enfermeiras que conduz um paciente em uma das macas reclama que o setor de urgência não possui um maqueiro para fazer o transporte dos pacientes.

Em nota, a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares, responsável pela administração do hospital, alegou que, sobre as imagens que circularam em redes sociais, em razão das festividades de final de ano, junto ao fato da maioria dos hospitais de pequeno porte da região estarem fechados ou de recesso, a procura pelo Hospital Justino Luz foi bastante superior a média, superando a capacidade instalada do hospital.

"Os vídeos se referem a um momento pontual e atípico, e que logo em seguida, de maneira ágil e eficiente, a direção do hospital conseguiu acomodar os pacientes que estavam em locais impróprios. Importante salientar que a responsabilidade pelas reformas do hospital, bem como, pelo fornecimento de equipamentos é da Secretaria de Estado da Saúde", destacou.



Confira a nota na íntegra:

A Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares esclarece a todos cidadãos da macrorregião de Picos, que está empenhada em atender de maneira satisfatória a população que necessita dos serviços do Hospital Regional Justino Luz.

Sobre as imagens que circularam em redes sociais, destacamos que em razão das festividades de final de ano, junto ao fato da maioria dos hospitais de pequeno porte da região estarem fechados ou de recesso, a procura pelo Hospital Justino Luz foi bastante superior a média, superando a capacidade instalada do hospital.

Os vídeos se referem a um momento pontual e atípico, e que logo em seguida, de maneira ágil e eficiente, a direção do hospital conseguiu acomodar os pacientes que estavam em locais impróprios.

Importante salientar que a responsabilidade pelas reformas do hospital, bem como, pelo fornecimento de equipamentos é da Secretaria de Estado da Saúde.

Sensíveis ao problema, e buscando uma solução de maneira rápida, a fim de evitar que problemas semelhantes ocorram novamente, nesta segunda-feira o secretário da Saúde, Florentino Veras, e o presidente da FEPISERH, Welton Bandeira, estarão reunidos com o objetivo de tratar sobre a conclusão da obra do Pronto de Socorro e da ala de enfermarias, e planejar o cronograma para a abertura do Centro de Parto Normal e da Casa da Gestante do Hospital Regional Justino Luz.

Nathalia Amaral