Paciente com suspeita de coronavírus morre em José de Freitas

Um paciente com suspeita de coronavírus morreu nesta terça-feira (24), no Hospital Nossa Senhora do Livramento, em José de Freitas. A informação confirmada por meio de nota pela prefeitura do município em uma rede social.



Foto: Reprodução Instagram.

De acordo com a prefeitura, o paciente, que não teve a identidade revelada, deu entrada durante a noite no hospital com sintomas da doença. A vítima foi internada, mas não resistiu e morreu com insuficiência respiratória na manhã desta terça-feira (24). O material biológico da vítima foi colhido onde passará por exames que vão atestar se o paciente estava com o vírus.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jose de Freitas informou o surgimento de 04 casos suspeitos de Covid-19 no hospital municipal da cidade nesta terça-feira. A secretaria afirmou que “uma área equipada com enfermeiros, médicos e equipamentos está em fase de conclusão, para manter os casos em isolamento total”. Já o hospital disse que “todas as visitas estão suspensas e todos os acompanhantes estão sendo dispensados, apenas aquele com extrema necessidade será permitido continuar nos leitos”.

Adriana MagalhãesJorge Machado