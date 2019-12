Bom para o bolso e melhor ainda para aquecer a economia, valorizar as empresas piauienses e incrementar a venda no período natalino. Nos dias 20 e 21 de dezembro, das 9h às 21h, o Piauí Center Modas se prepara para realizar seu outlet com grande variedade em roupas, calçados e acessórios com até 80% de desconto. O evento terá ainda desfiles, shows culturais e praça de alimentação, e é realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e da Coordenadoria de Comunicação.



O Outlet Fashion Trends deve movimentar o mercado da indústria têxtil. Conhecido pela grande variedade e por ser o polo de atacado da moda de Teresina e do Estado, o Piauí Center Modas com o bazar vai aquecer a economia do Estado e vai melhorar o consumo e a comercialização das fábricas do Piauí, já que a maioria das lojas vende produtos fabricados no Estado.



Outlet do Piauí Center Moda dá descontos de até 80% nesta sexta e sábado - Foto: Arquivo O Dia



“Teremos rodadas de negócios, desfiles, shows e, principalmente, vendas. Vamos fomentar o mercado da indústria têxtil com 70 lojas que terão descontos de até 80%, tanto no atacado como no varejo. Estamos aproveitando o período natalino, o queimão do que sobrou do ano e aproveitando a segunda parcela do décimo 13°. Já melhoramos a estrutura do Centro. Nosso outlet, não é só para o consumidor que compra no varejo, mas também para quem quer comprar no atacado, porque contamos com fábricas de piauienses”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Néri.

Segundo o gestor, os consumidores que passarem pelo Piauí Center Moda (Antigo Pavilhão de Feiras e Eventos) no cruzamento das BRs 316 e 343, no bairro Tabuleta, zona Sul da capital, durante os dois dias de evento, poderão encontrar além de roupas, calçados masculinos e femininos, para todas as idades. “Temos um segmento muito forte em moda, óculos, semijoias. Ainda teremos sorteios em vale compras, celulares e diversos brindes”, convida.

A edição é uma boa opção para os lojistas encerrarem suas coleções e venderem suas peças restantes com preços especiais. A programação será das 9h às 20h e inclui, além das vendas, shows culturais de humor, bandas locais e praça de alimentação, o local possui amplo estacionamento aos frequentadores.

Da Redação