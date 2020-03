Outlet Chic começa nesta sexta e terá descontos de até 80%

Começa nesta sexta-feira (13) e segue até domingo (15) a 17ª edição do Outlet Chic, no Atlantic City de Teresina, com descontos de até 80% em moda masculina, feminina, infantil, calçados, acessórios, artesanato e artigos de decoração.

O evento é promovido pela publicitária Marister Ramos e pela jornalista Roberta Rocha, e já se consagrou o maior bazar do Nordeste.

Nesta edição, o Outlet Chic reunirá 100 marcas nacionais, franquias e autorais. A organização espera receber mais de 20 mil pessoas durante os três dias do evento.

“É uma boa oportunidade para aqueles que querem renovar o guarda-roupa ou presentear alguém pagando um preço acessível. Além disso, o evento terá uma vasta programação, com espaço climatizado, tudo para proporcionar conforto e segurança para os clientes”, pontua Roberta Rocha, uma das organizadoras do evento.

A estrutura climatizada conta ainda com praça de alimentação e espaço infantil. Além de atrações musicais. A entrada é gratuita.

Jornal O Dia