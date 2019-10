Os sintomas respiratórios devem ser investigados por um especialista

Os sintomas respiratórios devem ser investigados pelo pneumologista ou internista, pois pode-se estar frente a uma situação potencialmente fatal.

Eventuais quadros de abstinência nicotínica devem ser tratados com terapia de reposição nicotínica. Convulsões também devem ser avaliadas criteriosamente, pois há descrição prévia associada ao uso destes vaporizadores.



Foto: Agência Brasil

Uma preocupação particular relaciona-se à maior exposição às substâncias contidas nos Dispositivo Eletrônico para Fumar (DEF), pois a duração média de uma tragada no cigarro eletrônico é significativamente maior quando comparada aos cigarros manufaturados, 4,3 segundos contra 2,4 segundos, respectivamente.

Outra preocupação é quanto à inalação do vapor do cigarro eletrônico com nicotina. Estudo observou níveis elevados de óxido nítrico exalado (um modulador da reação inflamatória pulmonar) entre os usuários de DEF com nicotina, não detectado entre os usuários do dispositivo sem nicotina.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia