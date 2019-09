Órgãos do Piauí participam de cursos ministrados por Embaixada da França

Adido de segurança da Embaixada da França no Brasil, Serge Giordano. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

A embaixada da França no Brasil, em parceria com a Polícia Civil do Estado e outros órgãos, realiza neste semestre cursos de capacitação tanto para policiais quanto para membros de outros órgãos, como Polícia Federal, Militar, Ministério Público, Controladoria Geral do Estado e Polícia Civil do Maranhão.

O primeiro curso, iniciado nesta segunda-feira (23) tem como foco o combate a lavagem de dinheiro e terá aulas com representantes da polícia francesa.

Segundo o adido de segurança da Embaixada da França no Brasil, Serge Giordano, por se tratar de um crime complexo, se faz necessária a presença de outros órgãos de investigação, como Polícia Federal e Ministério Público.

“Como é um crime complexo, a troca de informações entre vários órgãos públicos, seja Ministério Público, Tribunal de Contas, precisam trabalhar juntas, integradas para conseguir entender e lutar contra esse tipo de crime”, explica Serge.

O segundo curso, que deverá acontecer no mês de outubro, terá foco na exploração e análise de dados telefônicos, essencial para investigações do tipo. Os dois cursos possuem carga horária de 40h/a.

