Operação prende dois suspeitos de abuso de vulneráveis em Luzilândia

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (10) uma operação para reprimir crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Somente hoje foram dados cumprimentos a dois mandados de prisão no município de Luzilândia, onde dois homens foram presos.

Segundo a Secretaria de Segurança do Piauí (SSP) os presos tem as iniciais F.C.S, que é acusado de aliciar e atrair adolescentes do sexo masculino para praticar estupro de vulneráveis e já tem vários depoimentos de vítimas na zona rural do município, e C.A.G.A. que é suspeito de praticar estupro de vulnerável a sua própria filha biológica.

A operação é comandada pelo delegado de Polícia Civil de Luzilândia, Renato Pinheiro e continua em diligências. Outras prisões poderão ser efetuadas até o final do dia.



Suspeitos foram levados pelos policiais. (Foto: SSP/PI)

Rodrigo Antunes