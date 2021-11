Operação Natal Seguro aumentará efetivo da Polícia Militar em Teresina e no interior

A Polícia Militar do Piauí já se prepara para a Operação Natal e Ano Novo Seguro 2021, que deve reforçar os pontos comerciais tanto de Teresina como do interior do Estado. A campanha será lançada no dia 06 de dezembro e visa reforçar o patrulhamento nos calçadões e locais de mais movimentos de pessoas.



O comandante da Polícia Militar, coronel Lindomar Castilho, destaca que a Operação já faz parte do calendário da PM-PI, e é realizada para dar mais segurança à população nas semanas que antecedem as festas de final de ano.



Com o aumento da circulação de dinheiro, em decorrência do pagamento do 13º salário, tende a crescer o número de crimes praticados, como roubo e furto, sobretudo nas áreas comerciais, exigindo mais atenção do poder público, no que se refere à segurança da população.



(Foto: Divulgação/PM-PI)

“Sabemos que o mês de dezembro é muito aquecido devido à questão comercial, onde há uma circulação de dinheiro maior, em razão do pagamento do 13º salário, e isso faz com que os crimes contra o patrimônio aumente, não somente em Teresina, mas no Brasil inteiro. Então, em Teresina, lançaremos a Operação no dia 06 de dezembro, e, a partir daí, cada comandante vai lançando também em outras cidades, como em Floriano, Parnaíba, Picos, Piripiri, bom Jesus e outros grandes centros”, disse o coronel Lindomar Castilho.



O reforço de policiais irá se concentrar nos centros comerciais. Para isso, a PM irá contar com policiais que estarão de folga (com pagamento de horas extras), como convocando policiais que estão nos órgãos públicos que entraram de recesso. Os militares serão alocados em regiões com maior concentração de consumidores nesta época do ano.



“Em cada região de Teresina temos áreas comerciais importantes, como no Centro da Cidade; no São Joaquim, na zona Norte; no Parque Piauí, na zona Sul; o Grande Dirceu, na zona Sudeste; os shoppings, na zona Leste, e demais áreas com apelo comercial”, enfatiza o comandante da Polícia Militar.



O coronel Lindomar Castilho reforça que essa Operação visa dar segurança para que a população possa ir às compras sem medo, e, caso aconteça alguma ocorrência, a Polícia Militar estará mais perto e poderá atender ao chamado imediatamente.



