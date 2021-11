Operação Monitorados fiscaliza uso de tornozeleiras e prende infratores no Piauí

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus), integrada com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), realizou, no fim de semana, mais uma etapa da Operação Monitorados. Dessa vez, a ação, coordenada pela Polícia Penal, atuou nas cidades de Parnaíba e Ilha Grande.

A operação teve como objetivo fiscalizar, in loco, as pessoas que cumprem medidas cautelares diversas da prisão com uso de tornozeleira eletrônica.

Fotos: Thanandro Fabrício/Sejus



Mais de 80 policiais da Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar estiveram nas ruas das duas cidades litorâneas realizando o procedimento de fiscalização. Além da fiscalização junto aos monitorados, as demais forças de segurança irão realizar seus trabalhos de rotina e ostensividade.

Fotos: Thanandro Fabrício/Sejus



Todos os alvos da operação foram fiscalizados pelas equipes das forças de segurança do Estado. Os monitorados que estavam em descumprimento foram conduzidos à Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba.

A Operação Monitorados já aconteceu em Teresina, e deverá ocorrer nas demais cidades nos próximos dias.

