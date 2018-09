Operação Independência 2018: PRF registra 18 acidentes e uma morte no Piauí

A Polícia Rodoviária (PRF-PI) divulgou, na manhã desta segunda-feira (10), o balanço das ocorrências da Operação Independência 2018, realizada entre os dias 06 e 09 de setembro. Nos três dias de operação, foram contabilizados 18 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Piauí. No total, 17 pessoas ficaram feridas e uma veio a óbito.

Segundo o boletim, foram efetuadas 1.140 autuações, mas o que chama atenção e preocupa as autoridades é um dado em específico: o número de autuações por excesso de velocidade, que este ano chegou a 815, ou seja, mais da metade do total de autuações registradas durante a operação. Além delas, outros 197 condutores e passageiros foram autuados por não estarem usando o capacete enquanto trafegavam de motocicleta.



Foto: Divulgação/PRF



A PRF autuou ainda 157 condutores por ultrapassagens indevidas nas rodovias e 22 autuações por direção sob efeito de álcool e cinco pessoas foram presas por crime de embriaguez ao volante. Vale lembrar que as ultrapassagens indevidas é justamente a principal causa de mortes nas rodovias federais brasileiras.

De acordo com o inspetor Paiva , porta-voz da PRF-PI, os dados do balanço do feriado são positivos. "Embora tenhamos tido muitas autuações, podemos dizer que em termo de violência no trânsito, esse feriado foi tranquilo. Houve um óbito, mas no geral, no Piauí houve uma diminuição considerado se comparado dados nacionais", disse.



Maria Clara EstrêlaGeici Mello