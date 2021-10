Operação Finados: PRF inicia fiscalização em todas as Rodovias Federais do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, às 00h00 desta sexta-feira (29), a Operação Finados 2021 em todo o País. No Piauí, a PRF aumentará o seu efetivo para a intensificar o policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.



A expectativa da PRF é que haja um aumento no fluxo de veículos saindo de Teresina para diversos destinos do estado e para fora dele. Também haverá atenção especial nas vias urbanas de grande fluxo de veículos e nos corredores de tráfego típico de feriados. De acordo com a PRF, o policiamento nas rodovias acontecerá em escalas suplementares como forma de intensificar a fiscalização nos pontos onde há maior probabilidade de cometimento de infrações de trânsito que podem gerar acidentes graves.

O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de sexta-feira (29) e durante todo o sábado (30). O retorno deve ter um fluxo maior de veículos de forma concentrada durante a tarde e a noite de terça-feira (02).





Foto: Ascom/ PRF

Telefone de emergência

A PRF disponibiliza a toda a população um telefone de emergência: 191. Se o usuário da rodovia ou quem esteja nas proximidades se depara com uma situação de insegurança de trânsito, violência, criminalidade, vulnerabilidade, incêndio ou qualquer circunstância que necessite de atendimento pela PRF, basta ligar para o telefone 191.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!