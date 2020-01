Operação Fim de Ano: PRF aponta redução de mais 60% de mortes no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quinta-feira (02), o balanço da operação Fim de Ano 2019. Segundo a polícia, houve uma redução de 66,7% nos números de mortos se comparados ao mesmo período do ano passado. Os dados são referentes as Operações de Natal e Ano Novo que iniciou no dia 21 de dezembro e terminou nesta quarta-feira (01).



Foto: Reprodução PRF

Na primeira etapa da operação, a PRF contabilizou 43 acidentes, com 57 feridos e três vítimas fatais nas rodovias federais. Em 2018, foram registrados um total de 48 acidentes, 57 feridos e nove mortes.

Apenas durante o período de 28 de dezembro a 01 de janeiro, a polícia registrou 15 acidentes, 14 feridos e uma morte. Em relação ao mesmo período do ano passado, foram 14 acidentes, 15 feridos e três óbitos.

Número totais da operação

Ao todo, PRF fiscalizou mais de 10 mil veículos e foram feitos 4.707 testes do bafômetro, que resultou na prisão em flagrante de nove condutores que estavam sob efeito de álcool. Além disso, foram registradas 3.310 multas de trânsito sendo 433 por não uso do capacete, 25 pela falta do sinto de segurança e 362 por ultrapassagem em locais proibidos. A polícia recolheu ainda 377 veículos por estarem em situação irregular.

Segundo a PRF, o objetivo da operação foi prevenir e reduzir o número de acidentes de trânsito, feridos e mortos nas rodovias federais, além de intensificar o enfrentamento à criminalidade.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia