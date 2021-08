Operação Férias Escolares: número de feridos em acidentes nas BRs do Piauí reduz em 15%

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF) divulgou na manhã de hoje (02) o balanço preliminar da Operação Férias Escolares 2021, que foi realizada entre 01 de julho e 01 de agosto, a fim de reduzir os índices de acidentalidade e criminalidade nas rodovias federais.

De acordo com os dados, durante os 30 dias de operação, a PRF contabilizou 106 acidentes, sendo 40 de natureza grave, 93 feridos e 19 óbitos. Em comparação ao mesmo período do ano de 2020, houve uma redução de 15,45% no número de feridos. Além disso, o número de óbitos sofreu um leve aumento e praticamente não se alterou, mesmo com o aumento no fluxo de veículos.

(Foto: Arquivo O Dia)

Segundo a PRF, as rodovias que mais ocorreram acidentes foram as BRs 316 e 343 com 38 acidentes, seguido da BR-230 com 09 acidentes. Apesar do aumento da presença policial, a maioria das ocorrências tiveram como causa principal a conduta inadequada de parte dos condutores, ou seja, falta de atenção no momento de ingressar na rodovia, a ausência de reação e ingestão de álcool por parte do condutor.

Esforços de Fiscalização

A maior presença ostensiva da PRF nas rodovias deste ano também refletiram maior número de abordados. Um total de 26.267 veículos foram fiscalizados pelos policiais nos dias de operação e 24.272 pessoas foram fiscalizadas. Foram lavrados 6.125 autos de infrações por diversas infrações.

Infrações de Trânsito

Segundo os dados, foram lavrados 1.170 autos de infração em condutores de motocicletas por não uso do capacete de segurança, 521 por ultrapassagem em local proibido, 206 por não usar o cinto de segurança, 517 por não possuir habilitação e 424 por estar com a documentação atrasada.

(Foto: Arquivo O Dia)

Com relação à fiscalização de alcoolemia, foram realizados 487 Testes de alcoolemia e lavrados 72 autos de infração, resultando em 32 pessoas presas por este motivo. As principais infrações de trânsito flagradas pelos policiais ainda são as que têm maior gravidade e podem resultar em acidentes graves.

Combate ao Crime

A PRF também esteve presente em relação às ações de repressão ao crime. Foram 182 pessoas presas por diversos crimes, sendo 32 por dirigir sob o efeito de Álcool, 03 por Contrabando e Descaminho, 07 por Tráfico de Drogas, 03 por Crimes ambientais, 07 por Cumprimento de Mandado de Prisão e 37 por Crimes de Trânsito.

Foram apreendidas 100,3 kg de Maconha, 13,1 kg de Cocaína, 966 unidades de anfetaminas, 01 espingarda, 01 pistola, 02 revólveres, 46 unidades de munições, 34 veículos recuperados e 19 adulterados.

Compartilhar no

Com informações da PRF

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!