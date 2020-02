Operação da PRF apreende 130 animais silvestre em rodovias do Piauí

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, até a segunda-feira (10), 103 animais silvestres, entre eles bovinos, asininos e equinos em rodovias federais e municipais de municípios do extremo Sul do Piauí. A ação se iniciou na última sexta-feira (7) e conta laçadores cedido por prefeituras convencionadas.







De acordo com a PRF, os animais apreendidos serão levados à currais das prefeituras municipais convencionadas e ficarão à disposição dos proprietários que devem ser punidos com multa além de arcar com as despesas de estadia e transporte do animal. O trabalho está sendo desenvolvido nas cidades de Floriano, Amarante, Itauteira, Jesus e Valença do Piauí.

Animal sendo resgatado. Foto: Divulgação PRF.

Ainda segundo a PRF, em 2019, quatro pessoas morreram e 75 ficaram feridas em acidentes causados pela presença de animais soltos na pista de rolamento.





Deixar animais soltos em vias públicas é crime previsto pelo artigo. 31 da Lei de Contravenções Penais. Além disso, os proprietários podem responder civilmente por colocar a vida de outra pessoa em perigo.

A Operação de Apreensão de Animais no Piauí faz parte do planejamento da PRF visando a Operação Abre Alas, que deverá ser desenvolvida na semana que antecede o carnaval.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia