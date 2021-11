Operação da PF mira serviços de segurança clandestina no Piauí

A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (25) no estado do Piauí a Operação Segurança Legal, que visa coibir a execução clandestina dos serviços de Segurança Privada. A operação aconteceu simultaneamente em todos os estados do país.

No Piauí, os policiais fiscalizaram oito estabelecimentos e nove empresas em Teresina e nos municípios e Parnaíba, Campo Maior e Demerval Lobão. Ao todo, a operação mobilizou 11 Policiais Federais no estado.

Foto: Divulgação / PRF

De acordo com a PF, a fiscalização é direcionada a pessoas físicas ou jurídicas que executam a atividade de segurança privada sem a necessária autorização da Polícia Federal nas diversas modalidades de vigilância patrimonial especializada ou orgânica, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal privada e formação de vigilantes.

Com informações da PF