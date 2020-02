Operação Abre Alas contabiliza 22 acidentes nas rodovias federais do Piauí

O carnaval é uma festa que está ligada diretamente a bebida alcoólica. Por isso a Policia Federal Rodoviária do Piauí (PRF-PI) se organiza para realizar a maior operação do ano para reduzir acidentes, feridos e mortos. De acordo com o Inspetor Alexsandro Lima do Núcleo de Comunicação da PRF, até a manhã desta terça-feira, 25, foram registrados 22 acidentes com 29 feridos e um óbito.



“A PRF tem feito uma analise dos 4 dias carnaval nas rodovias federais e até o momento está tranquilo. Na saída de Teresina foram contabilizados 25 mil veículos se deslocando para norte e sul do estado. O óbito que ocorreu até o momento é de um pedestre com indicio de alcoolemia que foi atropelado por um veiculo ainda não identifica na cidade”, afirma Alexsandro Lima.

Além disso a PRF aponta que já houve 201 casos de ultrapassagens indevidas, 2145 testes de alcoolemia realizados, 78 condutores flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas e seis motoristas presos.

A falta do uso de capacete também foi contabilizada, 205 pessoas foram flagradas. Já os veículos acima da velocidade acima da permitida na via foram 106 e os veículos apreendidos por irregularidades, seja na documentação ou na estrutura do veículo, foram 166.

Os policias agora se preparam para o retorno do feriado, onde o fluxo de carro aumenta. Ao menos 25 mil veículos se deslocaram de Teresina para regiões sul e norte do Estado. Assim o inspetor pede atenção redobrada para os motoristas.

“Nós estamos operando com os novos policias e o dobro do efetivo para causar a sensação de segurança. A PRF analisa o retorno como parte crítica, por isso é importante que se os condutores puderem antecipar a volta é interessante, para dar fluidez no trânsito’, diz Alexsandro Lima.

No Piauí existem alguns trechos críticos principalmente como BR 222, BR 343 e BR 135. Assim é preciso que o condutor tenha atenção redobrada, por causa da chuva e buracos.

Sandy Swamy