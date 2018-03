"Padrão": delegados do Piauí paralisam atividades na próxima terça (27)

Os delegados da Polícia Civil do Piauí decidiram paralisar suas atividades em todo o Estado, a partir da próxima terça-feira (27), e no dia seguinte (28), paralisar as atividades das delegacias, começando pelo 1º Distrito Policial, localizado no centro de Teresina. A ação foi denominada como "Operação Padrão".

Segundo o Sindicado dos Delegados da Polícia Civil do Estado do Piauí (Sindepol), a operação busca melhores condições de trabalho e valorização do profissional. A ação foi decidida durante uma assembleia realizada nesta sexta (23).



Delegados do Piauí. Foto: Moura Alves/ODIA

De acordo com a presidente do Sindepol, delegada Andréia Magalhães, o governo do Estado foi notificado sobre a ação. “Vamos paralisar duas horas por dia, em locais específicos. Na terça teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Na quarta, começam as investigações a partir do 1º DP”, explica.

Segundo a delegada, todas as delegacias passarão por uma inspeção minuciosa. “Tudo será registrado. Serão feitos relatórios da parte administrativa, das condições de cada delegacia e dos equipamentos. O que tiver de errado, vamos noticiar e pedir responsabilidade”, disse.

Confira a nota do Sindepol:

Os delegados do Piauí se reuniram em assembleia nessa sexta-feira (23) e, diante da falta de condições de trabalho, da desvalorização profissional e do caos instalado na Segurança Pública devido a inércia do governo, os Delegados decidiram fazer uma "Operação Padrão", com paralisações alternadas.



Primeiramente, os Delegados vão parar por duas horas na terça-feira (27), e irão se concentrar na Assembleia Legislativa do Piauí a partir das 9h. No dia seguinte, começam as paralisações em delegacias, iniciando pelo 1° distrito policial, no centro de Teresina, na quarta-feira (28).

Todos os Delegados se concentrarão no Distrito Policial, previamente indicado, e farão uma inspeção minuciosa de toda estrutura da delegacia, assim como analisarão as escalas de serviço, a cota de combustível, efetivo, regularidade nas documentações das viaturas e regularidade nas licenças dos computadores. Com isso, será elaborado circunstanciado relatório, o qual será encaminhado às autoridades competentes. No interior, a concentração será, preferencialmente, nas delegacias regionais.

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Piauí informa que referidas ações terão ainda caráter informativo, pois, será apresentada à população a situação de abandono que se encontram as unidades policiais.





Nayara FelizardoGeici Mello