Ônibus tomba na região de Elizeu Martins e deixa ao menos quatro mortos na BR 135

Um ônibus de turismo tombou na BR 135, região do município de Elizeu Martins, por volta das 10h deste sábado (16). A Polícia Militar do Piauí, que chegou primeiro ao local, informou à imprensa que ao menos quatro pessoas morreram no acidente – entre elas uma criança. O número de feridos ainda não foi divulgado. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que equipes foram deslocadas para atender a ocorrência.



O número de feridos ainda não foi contabilizado. As vítimas estão sendo levadas para os hospitais das cidades de Elizeu Martins e Colônia do Gurgueia, no Sul do Piauí. O ônibus pertence a empresa Transbrasil e até o momento não há informações do destino da viagem e nem a quantidade de passageiros à bordo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local. As causas do acidente ainda serão investigadas.

