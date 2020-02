Ônibus tenta desviar de caminhão e desce barranco na BR 343

Atualizada às 15:49

Uma manobra mal sucedida de um ônibus da empresa Expresso Barroso por pouco não terminou em tragédia no início da tarde desta sexta-feira (28) na BR 343, em Teresina, próximo ao Parque de Exposição Dirceu Arcoverde.

O ônibus seguia de Teresina para Altos por volta do meio dia quando o motorista do coletivo tentou desviar de um caminhão. Com o movimento brusco, o condutor perdeu o controle do veículo e desceu o barranco.

Em vídeo gravado por um motorista que passava pelo local, é possível perceber passageiros desesperados com crianças no colo. As imagens flagraram ainda pessoas saltando pelas janelas do ônibus. A pesar do susto, não houve relatos de feridos.

O trecho que o fato aconteceu está desviado para a segunda fase da obra de duplicação da BR 343 e não possui acostamento na faixa direita de quem segue com destino ao Norte do Piauí.









Otávio Neto