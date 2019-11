Ônibus que transportava estudantes tem pane e sai da pista em Buriti do Lopes

O motorista de um ônibus que levava cerca de 30 estudantes de uma escola municipal de Buriti do Lopes perdeu o controle do veículo e saiu da pista na BR 343, na tarde desta terça-feira (19). O acidente aconteceu por volta da 12h30 próximo ao Cemitério Municipal da Igualdade. Por sorte, ninguém se feriu.



Ônibus parou em meio ao mato. Foto: Reprodução Redes Sociais





Os estudantes vinham do Povoado Ponte do Jandira com destino a Unidade Escolar Leônidas Melo, situada no município de Buriti do Lopes. Todos os estudantes fazem o ensino fundando e médio na escola municipal. Um ônibus do Programa Caminho da Escola foi enviado para buscar os alunos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram estudantes entre 15 e 19 anos reclamando, após o acidente, das condições do transporte usado diariamente para chegar à escola.





“O ônibus caiu dentro do mato e quase perdemos a vida. Somos jovens e adolescentes atrás de alguma coisa na vida e tá aí o que acontece. Temos até uma gravida dentro do ônibus, dias atrás um pneu desse mesmo ônibus já estourou com todos nós lá dentro”, conta um estudante identificado apenas como Matheus.

De acordo com as primeiras informações, o motorista, ainda não identificado, informou que o ônibus teria tido uma falha elétrica. Com isso, ele perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

A Prefeitura de Buriti do Lopes ainda não se manifestou sobre o caso. O Portal O Dia tentou contato com a Secretaria de Educação do municipio, mas as ligações não foram atendidas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar foram também foram acionadas.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia