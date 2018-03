Ônibus escolar pega fogo ao transportar alunos em Sigefredo Pacheco

Um ônibus escolar da Prefeitura Municipal de Sigefredo Pacheco, a 160 Km de Teresina, pegou fogo ao levar estudantes para a escola. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (27), no meio do trajeto do assentamento Santo Antônio do Campo Verde para a Fazenda Serra. O momento foi registrado em vídeo por populares.







Nas imagens captadas por um celular, é possível ver o veículo sendo completamente consumido pelas chamas e ainda se ouve uma explosão da estrutura de ferro, que se parte por conta do calor do fogo. Os estudantes conseguiram sair do carro antes que o fogo se espalhasse e ninguém ficou ferido.





Por meio de nota publicada em suas páginas nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Sigefredo Pacheco informou que o fogo teria sido causado por uma pane elétrica no veículo, um modelo City Class de 2012 adquirido com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ainda segundo a Prefeitura, o veículo se encontrava com a manutenção em dia e as reais causas do incêndio serão apuradas a partir da perícia feita pelo Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura de Sigefredo não informou como será feito, a partir de agora, o transporte dos alunos entre a Fazenda Serra e o Assentamento Santo Antônio do Campo Verde depois do incêndio no ônibus escolar.

Maria Clara Estrêla