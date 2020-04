Ônibus clandestinos são apreendidos trazendo 122 passageiros de SP ao PI

Três ônibus que chegaram ao Piauí vindos do Estado de São Paulo trazendo 122 passageiros foram apreendidos nesta madrugada (14) durante uma ação conjunta da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com a Polícia Militar, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e a Vigilância Sanitária. Os veículos eram clandestinos e ficaram retidos na barreira montada em São Raimundo Nonato.



As equipes organizaram a abordagem na entrada do município após receberem denúncias anônimas. De acordo com a ANTT, nenhum dos três veículos possuía autorização do poder concedente para realizar o serviço que faziam, o que os coloca como transporte clandestino de passageiros. Além de não estarem licenciados, eles também acabam burlando a fiscalização que garante o cumprimento das medidas de contenção do novo coronavírus.



Foto: Divulgação/PM-PI

Somente aqui no Piauí, a ANTT já apreendeu 19 veículos fazendo o transporte clandestino de passageiros desde o início da operação. A ação acontece independentemente dos decretos governamentais e da situação de pandemia. Ela se estabelece no sentido de garantir não só a integridade física das pessoas que buscam este tipo de serviço, mas principalmente para combater uma prática ilícita.

“O principal atrativo desse tipo de transporte é o baixo preço comparado ao serviço regular. Mas esse preço baixo esconde uma empresa que não cuida dos veículos, que não faz manutenção adequada, que não presta assistência aos passageiros em caso de pane ou de acidente e que não possuem seguro de responsabilidade civil. É uma armadilha que essas pessoas criam: vendem um serviço barato, mas que vai sair mais caro lá na frente”, explica Clemilson Resende, gerente de fiscalização da ANTT no Piauí.

Os motoristas dos três veículos abordados nesta madrugada foram orientados a finalizar o desembarque dos passageiros e providenciar o deslocamento daqueles que ainda não haviam chegado ao seu destino. Os ônibus ficaram retidos na sede do 11º BPM com os CRLVs recolhidos até a chegada do reboque que os encaminhou para o pátio da ANTT em Bom Jesus. A agência irá aplicar multas aos responsáveis pelos veículos.

Maria Clara Estrêla