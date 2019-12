Um grave acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (09) deixou pelo menos duas pessoas mortas e 14 feridos na BR-135, popularmente conhecida como “Rodovia da Morte”. Um ônibus de transporte de passageiros que levava 36 pessoas capotou por volta das 3h20min, indo parar no acostamento da rodovia, próximo à cidade de Bertolínia.



De acordo com a PRF, o veículo tinha partido de Teresina e seguia para a cidade de Uruçuí quando o motorista teria perdido o controle. O condutor do veículo tem 38 anos e sofreu ferimento leves. Quando a polícia chegou ao local do acidente, ele já não se encontrava. O ônibus pertence à empresa Princesa do Sul.



Ônibus capota deixando duas pessoas mortas e 14 feridos na BR-135 - Foto: Divulgação/PRF-PI



Uma das passageiras do ônibus era a capitão Diana Paula da Silva, da Polícia Militar do Piauí. Em um áudio gravado por aplicativo de mensagem, ela conta que haviam várias pessoas feridas e muitas delas presas às ferragens. “Eu estou muito machucada também, estou sangrando, mas tem pessoas presas, tem criança presa”, conta.

A capitã disse ainda que tentou contatar o 190, mas que ninguém atendia. Alguns passageiros, segundo ela, foram levados para o Hospital de Bertolínia e outros para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

A PRF está procedendo com a perícia no local, mas até o momento não se tem informações sobre o que teria causado o acidente.

Maria Clara Estrêla