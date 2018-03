Oito cidades piauienses correm risco de inundações por conta das chuvas

Pelo menos oito municípios piauienses correm risco de ter inundações pelas próximas semanas se o volume de chuva registrado nos últimos dias persistir no Estado. É o que informa o Serviço Geológico Brasileiro, que vêm monitorando o nível da água nas Bacias dos Rios Poti e Parnaíba. As cidades em monitoramento são Floriano, Francisco Ayres, Palmeirais, Teresina, Coelho Neto, Luzilândia, Prata do Piauí e Castelo.



Em razão do comunicado emitido pelo Serviço Geológico Nacional, a Defesa Civil Estadual decretou estado de alerta para as comunidades ribeirinhas da Bacia do Parnaíba, compreendendo os municípios de Nazária, Miguel Alves, Luzilândia, Porto do Piauí, União, Amarante e Floriano e Madeiro.

Os dados obtidos com o monitoramento reforçam a necessidade de atenção para os moradores destas regiões. Segundo o último boletim meteorológico emitido pelo Serviço Geológico Brasileiro, Floriano merece atenção especial quanto à assistência pela Defesa Civil do Estado. Em relação aos outros municípios piauienses, ele é um dos que apresenta o maior risco de inundação: com acumulado de 79mm nas últimas 24 horas, o nível de água no Rio Parnaíba subiu 626cm, e para chegar ao nível de inundação, basta que o leito suba mais 279cm.

Para Teresina, a previsão também é preocupante. O boletim informa que as próximas chuvas previstas para cair sobre a capital devem elevar o nível do Rio Parnaíba em oito centímetros, subindo de 413cm para 421cm. Para efeito de comparação, as águas do Velho Monge têm que chegar a 686cm.

As chuvas registradas nas últimas 24 horas na Capital já deixaram diversos pontos de alagamento pela cidade e a previsão, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), é de mais precipitação durante o fim de semana, até o final deste mês.

Maria Clara Estrêla