Oeirense está desaparecido após deslizamento de terra em São Paulo

As fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias deixaram um rastro de destruição no litoral do Estado de São Paulo. A Defesa Civil Paulista já 25 pessoas mortas e pelo menos 23 desaparecidas. Dentre estes desaparecidos está um oeirense, identificado como Flávio Ribeiro, e sua esposa, Nicolly. A informação foi divulgada pelo Portal Folha de Oeiras a partir do relato do pai de Flávio, o senhor Vicente Sousa.



O Portal O Dia conversou com a equipe do Folha de Oeiras, que confirmou a informação. De acordo com o que o senhor Vicente contou, Flávio se mudou para São Paulo para poder casar com Nicolly, os dois viviam e trabalhavam no Guarujá, e tinham um filho de cinco anos de idade.

Todos os dias, Flávio ligava para os pais aqui em Oeiras, mas na última terça-feira, o contato não foi feito. E nem nos dias que se seguiram. É que a forte chuva que atingiu a Baixada Santista naquela madrugada castigou mais severamente a região do Guarujá, que registrou deslizamentos de terra em encostas. A casa onde Flávio vivia com Nicolly e o filho foi atingida e desde então a família dele no Piauí não tem tido mais notícias.



Foto: Reprodução/Facebook

De acordo com a reportagem do Folha de Oeiras, o filho do casal não sofreu nada porque não estava em casa no momento. Na segunda-feira (02), Flávio o havia levado para passar uns dias na casa da avó materna lá mesmo no Guarujá, mas em uma região que não foi tão atingida pela chuva.

O senhor Vicente chegou a se emocionar quando falou sobre a falta de notícias do filho e da nora. “Sei que é difícil encontrar com vida, mas quero o corpo do meu filho e da minha nora. Se ainda tiver condições, quero trazer o corpo do meu filho para ser sepultado aqui em Oeiras”, disse ele.

Um corpo chegou a ser encontrado na região onde ficava a casa de Flávio, mas era o de um bombeiro que acabou sendo soterrado ao tentar socorrer as vítimas.

Maria Clara Estrêla, com informações do Folha de Oeiras