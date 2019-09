Oeiras sediará I Congresso Internacional de Direitos Culturais

Nos dias 27, 28 e 29 de setembro a cidade de Oeiras sediará o I Congresso de Direitos Culturais com o tema “Cultura, natureza e economia”. O Congresso conta com uma vasta programação e terá a participação de palestrantes com experiência internacional, radicados na Itália, Bélgica e México.



“Esses palestrantes nos darão a possibilidade de ter uma dimensão das perspectivas jurídicas nesses países, em um intercâmbio sem precedentes na cidade de Oeiras e no Estado do Piauí. Aproveito o espaço para convidar a todos para publicar artigos científicos e peças profissionais que farão parte dos anais do evento em livro digital”, explica o Conselheiro Federal e Presidente da Comissão de Direito à Educação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Thiago Carcará.

Imagem: Divulgação

O evento tem como objetivo congregar diversas instituições e atores culturais para difundir e aprofundar os conhecimentos sobre Direitos Culturais no Estado do Piauí. Os direitos culturais gozam de importância constitucional e social multifacetada, não apenas por serem direitos humanos reconhecidos pela Constituição Federal de 1988 como também direitos fundamentais, mas em especial pelo poder de transformação social que exerce sobre toda e qualquer sociedade.

Confira a programação completa:

DIA 27.09.2019 (SEXTA-FEIRA)

Local: Centro Diocesano Dom Expedito Lopes

16h – Credenciamento

17h - Apresentações culturais

18h – Conferência de boas vindas: Interpretando o Patrimônio Cultural Oeirense

Prof. Stefano Ferreira (SECULT Oeiras/BRA)

19:00h – Solenidade de abertura

Dr. Luiz Viana Queiroz – Vice Presidente da OAB Nacional

Dr. Celso Barros Coelho Neto – Presidente da OAB Piauí

Dr. Álvaro Fernando da Rocha Mota –Presidente do IAP

Dr. José Raimundo de Sá Lopes – Prefeito Municipal de Oeiras

DomEdilson Soares Nobre –Bispo da Arquidiocese de Oeiras

Dr. Adriano Dantas de Oliveira – Presidente da OAB Oeiras

20h – Mesa de abertura: Economia Criativa no âmbito do patrimônio cultural imaterial: experiência brasileira e italiana

Profa Dra. Anita Mattes (UNIMIB/ITA)

Prof. Dr. Humberto Cunha Filho (UNIFOR/BRA)

Presidente – Dr. Luiz Viana Queiroz (OAB NACIONAL)

Secretário – Dr. Celso Barros Coelho Neto (OAB/PI)

Participação - Prof. Dr. BolfyCottom (INAH/MEX)

22h – Coquetel de abertura

DIA 28.09.2019 (SÁBADO)

LOCAL: UESPI (CAMPUS POSSIDÔNIO QUEIROZ)

OFICINA I

09h às 12:00 - Rede de Fomento e Projetos Culturais para captação de recursos

Prof. Me. Cecília Nunes Rabelo (UNIFOR/BRA)

OFICINA II

09h às 18:00 – Sistema de proteção ao patrimônio cultural e a instrumentos normativos

Prof. Dr. Rodrigo Vieira Costa (UFERSA/BRA)

14h– Apresentação de trabalhos científicos

GT I – Direitos Culturais e transversalidades

GT II – Proteção e difusão do patrimônio cultural

LOCAL: CINE TEATRO OEIRAS

PAINEL I

14h- Os direitos culturais e atuação da advocacia

Prof. Dr. Thiago Anastácio Carcará (UESPI/BRA)

Presidente– Dra. Andreya Lorena (OAB NACIONAL)

Secretário – Dr.Fidelman Fao Florencio Fontes (OAB Oeiras)

Debatedor – Prof. Me. Aurélio Lobão (ESA/PI)

PAINEL II

15h- Patrimônio cultural e planejamento urbano

Prof. Esp. Natan Pinheiro de Araújo Filho (OABPI / BRA)

Presidente - Dr. Adriano Dantas de Oliveira(OAB/Oeiras)

Secretária–Dra. Gismara Moura Santana (OAB/Oeiras)

Debatedor–Prof. Me. Luciano Silva Borges (RSA/BRA)

PAINEL III

16h - Direitos Culturais como Direitos Humanos

Prof. Dra. Esther Castelo Branco (UESPI/BRA)

Presidente – Dr. Carlos Rubem(MP/PI)

Secretária –Dra. Analice Reis Barroso (OAB Oeiras)

Debatedor –Prof. Esp. Raimundo Martins Neiva Filho (FAESF/BRA)

PAINEL IV

17h - Política de educação e cultura em museus comunitários

Prof. Dra. Áurea da Paz Pinheiro (UFPI/BRA)

Presidente – Dr. Helder Jacobina (OAB/PI)

Secretário – Dr. Herberth Vinícius Virgínio de Sousa e Silva (OAB/Oeiras)

Debatedor –ProfStefano Ferreira (SECULT Oeiras)

18:0h–LANÇAMENTO DE LIVROS

Presidente – Dr. Felipe Artur Ibiapina (ESA Oeiras)

Teoria dos Direitos Culturais

Prof. Dr. Humberto Cunha Filho (UNIFOR/BRA)

Gestão de Museus: Diagnósticomuseológico e planejamento um desafio contemporâneo

Prof. Dra. Manuelina Maria Duarte Cândido (Universidade de Liége / BELGICA)

19:00h –Solenidade de Encerramento

20:00h - Mesa de encerramento - Direitos Culturais e as Políticas Institucionais para museus e patrimônio

Prof. Dra. Manuelina Maria Duarte Cândido (Universidade de Liége/BELGICA)

Prof. Dr. BolfyCottom (INAH/MEX)

Presidente– Des. Edvaldo Moura (TJ/PI)

Secretária –Dra. Andreia Araújo (CAAPI)

Participação - Prof. Dr. Humberto Cunha Filho (UNIFOR/BRA)

22h – Coquetel de encerramento

DIA 29.09.2019 (DOMINGO)

08h às 12h – Circuito Cultural

· Missa na Catedral de Nossa Senhora da Vitória (primeiro templo regular do Piauí).

· Apresentação Cultural: Conguinhos de Oeiras.

· Museu de Arte Sacra: Palácio João Nepomuceno.

· Casa do Visconde da Parnaíba.

· Praça das Vitórias.

· Solar das 12 janelas: sede do Instituto Histórico de Oeiras-PI.

· Centro Cultural Sobrado Major Selemérico: Antigo palácio do governo do Piauí Imperial com galerias e exposição de objetos históricos.

· Museu do Divino Espírito Santo: Exposição de objetos sacros com esculturas, objetos e quadros.

· Casa da Pólvora.

· Igreja de Nossa Senhora do Rosário.