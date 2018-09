Obras da nova sede do TJ-PI são interditadas sob acusação de irregularidades

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Auditoria Fiscal, interditou na manhã desta quarta-feira (05) a construção do prédio da nova sede do Tribunal de Justiça do Piauí, localizado na avenida Cajuína, no bairro São Raimundo, zona Sudeste de Teresina.



De acordo com a auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Flávia Lorena Lopes, uma visita técnica foi feita nesta terça-feira (05) à obra e foi constatado uma série de infrações ao código de segurança no trabalho.

A auditora destaca que o principal fator para o embargo é a falta de um guarda corpo ao redor do prédio, que já conta com três pavimentos construídos. “Não tinha guarda corpo, o que é o pior, o prédio tem três pavimentos que estavam desprotegidos. O trabalhador poderia cair e se acidentar, levando a morte. A queda em altura é o principal fator de morte na construção civil”, explica Flávia Lorena.

Além da falta de um guarda corpo, a auditora conta que existe uma série de outras irregularidades que vão contra as determinações do Ministério. “Não há um fornecimento adequado e suficiente de vestimenta de trabalho, os banheiros e vestiários estavam irregulares, não tinha cintos de segurança. Tudo isso representa um perigo grande para a saúde do empregado”, revela.

Segundo o MTE, a empresa responsável pela construção da nova sede do TJ-PI é a paranaense Oikos Construção. Cerca de 68 profissionais trabalhavam diretamente com a obra. De acordo com a auditora Flávia Lorena, a obra continuará embargada até que a Oikos cumpra com todas as medidas de segurança determinadas pelo órgão.

Contraponto

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça disse que a empresa contratada já foi notificada para apresentar a documentação e adotar as medidas preventivas de segurança necessárias. O TJ reiterou ainda que a construção não foi totalmente embargada.

Veja a nota na íntegra:

NOTA À IMPRENSA Sobre a auditoria feita na obra do Palácio da Justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Desembargador Erivan Lopes esclarece que a empresa contratada foi notificada para apresentar documentação e adotar as medidas preventivas de segurança necessárias. Informa que a obra não foi embargada totalmente, sendo as observações feitas para apenas parte da construção. Conclui que os trabalhos continuam a ser executados, obedecendo às orientações do Ministério do Trabalho. Assessoria

Viviane MenegazzoLucas Albano