Os teresinenses devem ficar atentos para armazenar e racionar água durante este domingo (02), quando 80% da cidade fica com abastecimento comprometido em razão de uma obra realizada pela Águas de Teresina na adutora que interliga a Estação de Tratamento de Água Sul (ETA Sul) ao Centro de Reservação do Parque Piauí.

Vale lembrar que a ETA Sul é a responsável pelo abastecimento da grande maioria dos bairros de Teresina, por isso a dimensão da interrupção no fornecimento. Somente não serão afetados os bairros que são atendidos pela Estação de Tratamento Norte (ETA Norte), que ficam situados na região da Grande Santa Maria da Codipi e adjacências.



Obra em adutora deixa 80% de Teresina sem água neste domingo - Foto: O Dia



A Águas de Teresina informou que está com pessoal e equipamento trabalhando no local, mobilizados para que a manutenção emergencial da adutora de 900 mm da estação seja executado com prioridade. A empresa disse que o retorno do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa, à medida que os reservatórios forem sendo reabastecidos. Em regiões mais altas, o fornecimento de água deve demorar um pouco mais para ser regularizado. Para evitar o total desabastecimento nas moradias, a Águas de Teresina recomenda o uso de água com prioridade para atividades essenciais.

Por meio de nota, a concessionária reforçou o compromisso em executar o serviço na ETA Sul no menor tempo possível com o empenho que a manutenção em caráter emergencial demanda. Casos emergenciais devem ser informados através do número 0800 23 2000 ou pelo 115.

Maria Clara Estrêla