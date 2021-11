Obra de revitalização de trecho da BR 226 no Piauí é concluída

A obra de revitalização da BR 226, entre os municípios de Atos e Coivaras, no Norte do Piauí, foi concluída, anunciou o senador Elmano Férrer (Progressista). A rodovia federal que liga Natal-RN ao município de Paraíso do Tocantins-TO recebeu, no trecho do Piauí de 28 km, reciclagem de base, micro revestimento e pavimentação asfáltica.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foram investidos na obra R$ 4,2 milhões no período de quatro meses da execução dos trabalhos. O senador Elmano Férrer visitou o trecho nesta segunda-feira (29) e destacou a atuação do governo federal na infraestrutura rodoviária no Piauí.

Foto: Divulgação

“Com esta obra, vamos garantir mais segurança e comodidade no tráfego rodoviário neste trecho da BR-226, beneficiando, principalmente, os habitantes de Coivaras, que passam a ter um acesso mais fácil à cidade de Teresina”, comentou o parlamentar. Com a revitalização, o tempo de viagem entre Coivaras e Teresina caiu de 2h para 40 minutos.

A BR- 226 passa pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Tocantins num total de 2.164 quilômetros de extensão. No Piauí, a rodovia corta diversos municípios e se interliga com a BR 343.

