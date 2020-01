Será inaugurada em Piripiri a obra de reforma e ampliação do Polo Têxtil

O Polo Têxtil ou Polo de Confecções, como também é conhecido, será inaugurada nessa terça-feira (21) em Piripiri. O espaço conta com condições de segurança e conforto, sistema de combate a incêndio, proteção contra descargas atmosféricas, câmeras de segurança, climatização de ambientes internos e banheiros adaptados.

Executada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), através do Governo do Estado, a obra, que tem um espaço de 1.300m², contou com um orçamento de aproximadamente R$ 1,5 milhão que beneficiou a edificação em alvenaria para implantação de pequenos negócios, contando, no total, com 30 boxes que serão distribuídos da seguinte maneira: 26 unidades divididas entre os comerciantes daquela região e 4 unidades cedidas à cidade de Pedro II. Além disso, a obra conta ainda com restaurante, banheiros, estacionamento e wifi, tudo de forma acessível, visando uma maior integração entre comerciantes e clientes.

Com o objetivo, alavancar a economia de Piripiri, cidade que se destaca no Piauí como sendo o segundo maior Polo Têxtil do Piauí, o projeto promete gerar empregos diretos e indiretos por meio da comercialização de mercadorias em geral, impulsionando o forte potencial criativo da região e proporcionando melhorias na qualidade de vida das pessoas.

Obra de reforma e ampliação do Polo Têxtil será inaugurada em Piripiri. Divulgação

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Néri, a intenção é dar ao município, a visibilidade e o reconhecimento que ela merece. “Piripiri já se destaca no nosso Estado por ser o segundo maior polo têxtil. Nosso intuito com a reforma e ampliação do Polo Têxtil, é levar para os comerciantes e para a população em geral, condições de vida que favoreçam a todos. Além disso, pretendemos ainda, incentivar o comércio na região, gerando emprego e renda que alavanquem a economia do Piauí e com isso, tornar o município referência na produção têxtil do Nordeste”, destacou Igor.

A inauguração está prevista para às 15h30 dessa terça-feira (21) e contará com a presença do Governador do Estado, Wellington Dias, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Néri, de representantes do Governo, lideranças locais, comerciantes e população em geral.

Ascom