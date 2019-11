Obra de duplicação vai causar mudança no tráfego na BR 343

O governador Wellington Dias visitou, nesta segunda-feira (25), as obras de duplicação da BR-343 que seguem dentro do cronograma de execução planejado. Os serviços serão executados em 9,67 quilômetros da rodovia e avançam, com 40% dos serviços necessários e acordados no contrato inicial da obra já realizados. Nesta fase, serão feitas mudanças no trânsito da via para prosseguimento dos trabalhos.

De acordo com o diretor-geral do DER, Castro Neto, a obra está na fase de terraplanagem em frente ao condomínio Mirante dos Lagos, onde é feita a drenagem da região. “Também já estamos fazendo a panfletagem para informar que haverá uma mudança de faixa, a principal será interditada para que se possa trabalhar na pista antiga. A nova pista terá fluxo de tráfego duplo. É importante que o condutor esteja atento e reduza a velocidade ao ver movimentação de máquinas na pista e respeite as placas informativas”, disse o gestor.

Durante a visita, o governador reafirmou que os recursos para a finalização dos serviços estão garantidos. “Nós temos um cronograma que tem a previsão de concluir essa obra no próximo ano. Já temos uma parte da rodovia pronta, sinalizada, que deve ser liberada. Agora vamos para uma parte complexa que exige uma engenharia mais forte porque é uma área que passa riachos e também por estar mais próxima da entrada de Teresina. A novidade é que temos os recursos garantidos para conclusão das obras, tanto da BR-343 quanto da BR-316”, informou Wellington.

Foto: Arquivo O DIA

A duplicação da via deve melhorar de forma significativa o trânsito da BR-343, na saída de Teresina para o norte do estado. Serão investidos na duplicação da via cerca de R$ 39 milhões. A obra da BR-343 inicia na rotatória da Avenida João XXIII, em frente à Rodoviária Popular, e segue até dois quilômetros depois do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Para as duplicações das BRs 343 e 316, serão investidos R$ 105 milhões, sendo R$ 66 milhões para a BR-316 e R$ 39 milhões para a BR-343. O financiamento é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com contrapartida do Governo do Estado do Piauí.

Da Redação